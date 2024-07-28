Искусствовед отыскал пропавший портрет Генриха VIII в ленте твиттера

Британский исследователь изобразительного искусства Адам Бусякевич лениво листал ленту твиттера (X) и обнаружил пропавший портрет короля Генриха VIII. На картине изображен король с мечом в руках и в шляпе с перьями, сообщает CNN.
Бусякевич увидел снимок лорд-лейтенанта графства Уорвикшир Тима Кокса со встречи в стенах местного совета. На фоне группы людей, улыбающихся в камеру, искусствовед заметил изображение монарха Генриха VIII и обратил внимание на «характерную арочную рамку».
Бусякевичу сразу же вспомнилась серия портретов, заказанных местным политиком и мастером гобеленов в 1590-х годах. Ральф Шелдон приобрел картины, в основном изображавшие королей, королев и всякую знать, для размещения в своем доме в Уорвикшире, но имя их автора неизвестно. Искусствовед пояснил, что закругленная арка была «особенностью декораций Шелдона», а рама картины «идентична другим сохранившимся образцам».
По словам Бусякевича, серию портретов впоследствии распродали на аукционе, и «большинство из них до сих пор не найдены». Портрет Генриха VIII перевезли в Центр музейных коллекций для проведения экспертизы. Сейчас искусствовед работает над установлением происхождения картины. Она была приобретена Советом Уорвикшира в 1951 году, но в журналах с отчетами есть пробелы.
Бусякевич рассказал, что не впервые делает находки в соцсетях. В 2018 году он наткнулся на фотографию, которую его друг сделал на свадьбе, с портретом художницы XVII века Джоан Карлайл. Он пошутил, что на фотографиях и видео в соцсетях он всматривается в стены, чтобы сделать находку.