Искусствовед отыскал пропавший портрет Генриха VIII в ленте твиттера

По словам Бусякевича, серию портретов впоследствии распродали на аукционе, и «большинство из них до сих пор не найдены». Портрет Генриха VIII перевезли в Центр музейных коллекций для проведения экспертизы. Сейчас искусствовед работает над установлением происхождения картины. Она была приобретена Советом Уорвикшира в 1951 году, но в журналах с отчетами есть пробелы.