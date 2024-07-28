На Олимпиаде отменили тренировку триатлонистов из‑за грязной воды в Сене

Заместитель мэра Парижа по вопросам спорта заявил, что в скором времени состояние воды в реке должно улучшиться, и объяснил повышенное загрязнение недавно прошедшими дождями. По его словам, принятые властями меры должны не допустить переполнения реки и способствовать очистке воды. Во время подготовки к главному мировому первенству правительство Франции вложило более 1,4 млрд евро в строительство новой ливневой системы.