На Олимпиаде отменили тренировку триатлонистов из‑за грязной воды в Сене

На Олимпиаде в Париже отменили тренировку триатлонистов. Причиной стала грязная вода в Сене. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление международной федерации триатлона.
Тестовые заплывы должны были состояться 28 июля, однако организаторы соревнований решили их перенести из‑за неудовлетворительного качества воды и опасений за здоровье участников.
По данным федерации, в Сене содержание кишечной палочки (фекальных бактерий) и энтерококков в данный момент в два раза превышает минимально допустимое. Организаторы ожидают, что это изменится в ближайшие дни благодаря хорошей погоде.
Заместитель мэра Парижа по вопросам спорта заявил, что в скором времени состояние воды в реке должно улучшиться, и объяснил повышенное загрязнение недавно прошедшими дождями. По его словам, принятые властями меры должны не допустить переполнения реки и способствовать очистке воды. Во время подготовки к главному мировому первенству правительство Франции вложило более 1,4 млрд евро в строительство новой ливневой системы.
Представители федерации триатлона отметили, что ежедневно встречаются с представителями мэрии в 4 утра и проводят оценку качества воды. Если оно не улучшится в ближайшие два дня, соревнования придется сдвинуть или перенести заплыв в Вэр-сюр-Марн, пригород на реке Марна к востоку от Парижа.
До начала Олимпиады во французском экс-твиттере активно обсуждали перенос купания Макрона в Сене — политик обещал доказать, что вода в реке достаточно чистая для проведения в ней Олимпийских соревнований.
Возможно, на решение президента повлияла акция «Je chie dans la Seine le 23 Juin» («Я насру в Сену 23 июня»), участники которой собирались синхронно испражниться в водоем в день плавания в нем главы государства.