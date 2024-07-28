В парке Минобороны «Патриот» молния ударила в трех человек

В парке «Патриот» в Подмосковье молния ударила в трех человек. По предварительной информации, они выжили, но двое находятся в тяжелом состоянии.
Молния ударила в двух мужчин и девушку. Как сообщается в местном телеграм-канале, девушка встала самостоятельно, а мужчины остались лежать на земле.
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© ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка/Telegram
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© ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка/Telegram
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, медики пытаются реанимировать мужчин. Несколько ударов молнии было на центральной площади парка.
Под данным Baza и телеканала «360» , пострадали четверо — двое мужчин и две женщины. Молния попала в зонт, которым мужчина укрывался от дождя.
Военно-патриотический парк «Патриот», построенный Минобороны, находится в Одинцовском районе Московской области. Там находится Главный Храм ВС РФ.