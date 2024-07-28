В парке Минобороны «Патриот» молния ударила в трех человек

Сегодня в 14:57
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

В парке «Патриот» в Подмосковье молния ударила в трех человек. По предварительной информации, они выжили, но двое находятся в тяжелом состоянии.

Молния ударила в двух мужчин и девушку. Как сообщается в местном телеграм-канале, девушка встала самостоятельно, а мужчины остались лежать на земле.

1/2
© ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка/Telegram
2/2
© ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка/Telegram

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, медики пытаются реанимировать мужчин. Несколько ударов молнии было на центральной площади парка.

По данным Shot, женщине диагностировали гипертонический криз. Один из пострадавших мужчин, помимо удара током, получил закрытую черепно-мозговую травму и рану лба, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, двух женщин с диагнозом «поражение электротока» увезли в больницы.

Под данным Baza и телеканала «360» , пострадали четверо — двое мужчин и две женщины. Молния попала в зонт, которым мужчина укрывался от дождя.

Военно-патриотический парк «Патриот», построенный Минобороны, находится в Одинцовском районе Московской области. Там находится Главный Храм ВС РФ.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами