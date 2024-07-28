«Я слышал истории о нем всю свою жизнь»: вышел трейлер «Хеллбоя: Проклятия Горбуна»

Сегодня в 14:18

Ketchup Entertainment выпустила первый трейлер «Хеллбоя: Проклятие Горбуна». Основанный на комиксах хоррор появится в российских кинотеатрах 19 сентября.

Действие фильма происходит в районе гор Аппалачи в 1950-х годах. В центре сюжета оказывается не только полудемон, но и агент-новичок Бюро паранормальных исследований и обороны. Вместе они должны доставить в ведомство опасного паука с мистическими способностями. Однако в процессе перевозки напарники попадают в аварию и сталкиваются с таинственным Горбуном, собирателем душ для дьявола, и подчиненными ему ведьмами.

Известно, что картина получила рейтинг «для взрослых», а авторы стремились создать визуальные эффекты без использования компьютерной графики.

Режиссером картины выступил создатель дилогии «Адреналин» Брайан Тейлор. В главной роли здесь играет Джек Кеси («Дэдпул-2»), вместе с ним на экране появятся Джефферсон Уайт («Падение империи»), Лиа МакНамара («Джентльмены») и Аделина Рудольф («Леденящие душу приключения Сабрины»).

Новый фильм основан на комиксе издательства Dark Horse и не будет связан ни с дилогией Гильермо Дель Торо, ни с перезапуском 2019 года, в котором играл Дэвид Харбор.

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