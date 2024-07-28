«Я слышал истории о нем всю свою жизнь»: вышел трейлер «Хеллбоя: Проклятия Горбуна»

Действие фильма происходит в районе гор Аппалачи в 1950-х годах. В центре сюжета оказывается не только полудемон, но и агент-новичок Бюро паранормальных исследований и обороны. Вместе они должны доставить в ведомство опасного паука с мистическими способностями. Однако в процессе перевозки напарники попадают в аварию и сталкиваются с таинственным Горбуном, собирателем душ для дьявола, и подчиненными ему ведьмами.