Женскую сборную Канады лишили очков на Олимпиаде за запуск БПЛА во время тренировок соперниц

Кроме лишения баллов FIFA, организующая матчи команд на Олимпиаде, дисквалифицировала на год главного тренера канадок Бев Пристман, а ее ассистентов Джозефа Ломбарди и Жасмин Мандер отстранила от любой футбольной деятельности на год и оштрафовала ассоциацию футбола страны на 200 тыс. швейцарских франков (около 226 тыс. долларов).