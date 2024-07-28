Женскую сборную Канады лишили очков на Олимпиаде за запуск БПЛА во время тренировок соперниц

Женскую сборную Канады по футболу лишили шести очков на олимпийском турнире в Париже. Ее сотрудник следил за тренировками соперниц с помощью дрона. Об этом пишет Reuters.
Кроме лишения баллов FIFA, организующая матчи команд на Олимпиаде, дисквалифицировала на год главного тренера канадок Бев Пристман, а ее ассистентов Джозефа Ломбарди и Жасмин Мандер отстранила от любой футбольной деятельности на год и оштрафовала ассоциацию футбола страны на 200 тыс. швейцарских франков (около 226 тыс. долларов).
Канадская сборная девушек заработала золотые медали Олимпиады в Токио в 2020 году. На соревнованиях сейчас команда лидировала в группе с тремя очками. После штрафа она замыкает четверку с минус тремя баллами, и ситуация сильно осложнит ее проход в стадию плей-офф.
В первой игре девушки из Канады обыграли соперниц из Новой Зеландии. Однако до начала встречи представители новозеландской сборной пожаловались в FIFA и полицию на полеты дрона во время тренировки. Оператора устройства удалось задержать, им оказался член тренерского штаба канадцев.
Скандал стал поводом для внутреннего расследования в канадской ассоциации футбола. Оказалось, слежка за тренировками оппонентов в последние годы практиковалась не только тренерами женской команды, но и мужских сборных. В частности, этим занимался тренерский штаб главной команды страны на прошедшем Кубке Америки по футболу.