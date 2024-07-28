Организаторы открытия Олимпиады извинились за отсылку к «Тайной вечере» с дрэг-артистами

«Очевидно, что не было никакого намерения проявить неуважение к какой‑либо религиозной группе. [На церемонии открытия] мы пыталась чествовать терпимость общества. Мы считаем, что эта цель была достигнута. Если люди обиделись, нам очень жаль», — заявила на пресс-конференции представитель оргкомитета Игр в Париже Анн Дескам.