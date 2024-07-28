Организаторы открытия Олимпиады извинились за отсылку к «Тайной вечере» с дрэг-артистами

Сегодня в 13:58
Фото: Olympics/X

Организаторы церемонии открытия Олимпиады-2024 извинились за номер с отсылкой к фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В постановке приняли участие дрэг-артисты, трансгендерная модель и певец в образе греческого бога виноделия Диониса.

«Очевидно, что не было никакого намерения проявить неуважение к какой‑либо религиозной группе. [На церемонии открытия] мы пыталась чествовать терпимость общества. Мы считаем, что эта цель была достигнута. Если люди обиделись, нам очень жаль», — заявила на пресс-конференции представитель оргкомитета Игр в Париже Анн Дескам.

Номер с отсылкой к «Тайной вечере» подвергся критике от пользователей соцсетей до известных консерваторов, в том числе Илона Маска и представителей правых партий. Католическая церковь Франции назвала его «издевательством над христианством».

28 июля с ютуб-канала Олимпийских игр пропало видео с лучшими моментами церемонии открытия. Официально скрытие ролика не комментировали.

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