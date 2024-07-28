С 1 августа цены на авиабилеты могут вырасти на 50%

С 1 августа авиабилеты могут подорожать из‑за повышения ставки сборов с авиаперевозчиков, передает «Газета» прогноз заведующего кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексея Чудновского. Себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные — на 50%.
Собранные с повышения ставки деньги собираются потратить на капитальные ремонты аэродромов. Следом за самолетами подорожают и железнодорожные билеты дальнего следования — на около 20% по сравнению с началом июня, подсчитал доцент кафедры маркетинга экономического факультеты РУДН Александр Иванов.
Скидок на отдых в отелях пляжных курортов в августе ждать не стоит, отметил Чудновский. Традиционно последний месяц лета является самым востребованным и самым дорогим. На дискаунты до 20% можно рассчитывать лишь в конце августа.