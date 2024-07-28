Итальянский олимпиец посеял обручальное кольцо в Сене, пока размахивал флагом

«Если бы этому действительно суждено было случиться, если бы мне действительно пришлось потерять его, я не могу представить себе лучшего места. Оно навсегда останется в русле реки города любви, покинув меня, пока я пытался поднять итальянский флаг как можно выше во время церемонии открытия самого важного спортивного события в мире», — посчитал Тамбери.