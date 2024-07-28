«Кнопки YouTube» из офиса Google в Москве оценили на 1 рубль

Из фотографий в отчете следует, что сувениры за 100 тыс. и 1 млн подписчиков предназначались для Дмитрия Иванова*, также известного под псевдонимом Камикадзе Ди. Блогер уехал из РФ в Чехию в 2017 году, в том же году он стал блогером-миллионником.