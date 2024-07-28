«Кнопки YouTube» из офиса Google в Москве оценили на 1 рубль

Сегодня в 09:51
Фото: Chayreallife

Стоимость сувенирных табличек YouTube в московском офисе Google, выдаваемых видеоблогерам за преодоление определенного количества подписчиков, оценщики установили в размере 1 рубля. На оценку имущества компании, опубликованную на портале «Федресурс», обратил внимание «Коммерсант».

Всего в офисе хранится шесть «кнопок YouTube», предназначенных для блогеров со 100 тыс. подписчиков и с 1 млн. У каждой из них оценщики обнаружили «мелкие потертости и царапины».

Из фотографий в отчете следует, что сувениры за 100 тыс. и 1 млн подписчиков предназначались для Дмитрия Иванова*, также известного под псевдонимом Камикадзе Ди. Блогер уехал из РФ в Чехию в 2017 году, в том же году он стал блогером-миллионником.

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© «Федресурс»
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© «Федресурс»

Оценщик определил общую стоимость оргтехники, мебели, рекламной продукции и другого движимого имущества компании в 14,9 млн рублей. В офисе Google также хранились декоративный былинный камень, светодиодный знак с логотипом Google и «емкость фуршетная с крышкой» в виде символа Android. Подобные вещи, которым не нашлось аналогов на рынке, оценили в 1 рубль.

* Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди) внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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