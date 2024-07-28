«Это только начало»: вышел полноценный трейлер «Пингвина»

Судя по трейлеру, на его место претендует не только Освальд Кобблпот, также известный как Пингвин, но и дочь погибшего бандита София, покинувшая психиатрическую больницу Аркхэм. В то же время воротила пытается заботиться о больной матери и втягивает в криминал подростка-водителя Виктора.