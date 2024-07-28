«Это только начало»: вышел полноценный трейлер «Пингвина»

HBO представил полноценный трейлер «Пингвина». Сериал о владельце главного в Готэме элитного закрытого клуба начнет выходить на канале с 19 сентября.
Многосерийный проект продолжает сюжет «Бэтмена» Мэтта Ривза и расскажет о войне в криминальном подполье Готэма после смерти влиятельнейшего гангстера Кармайна Фальконе.
Судя по трейлеру, на его место претендует не только Освальд Кобблпот, также известный как Пингвин, но и дочь погибшего бандита София, покинувшая психиатрическую больницу Аркхэм. В то же время воротила пытается заботиться о больной матери и втягивает в криминал подростка-водителя Виктора.
Судя по всему, сюжет сериала основан на серии комиксов «Бэтмен: Долгий Хэллоуин», однако эту историю сильно переработают.
Как и в боевике о Темном рыцаре, главную роль сыграл загримированный до неузнаваемости Колин Фаррелл. Для работы на площадке команде гримеров пришлось трудиться над его образом по три часа каждый съемочный день.
На презентации трейлера на Комик-коне продюсер сериала Мэтт Ривз поведал, что прототипом для Пингвина стал кинопродюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года лишения свободы за сексуализированное насилие и изнасилования актрис.
Софию Фальконе играет Кристина Милиоти из «Зависнуть в Палм-Спрингс», а Виктора — звезда «Беглецов» Рензи Фелиз.
Шоураннеркой проекта стала Лорен Лефранк, ранее занимавшаяся сериалами «Агенты Щ.И.Т.» и «Хемлок Гроув».
Также на презентации Мэтт Ривз рассказал немного деталей о сиквеле «Бэтмена». По его словам, съемки продолжения боевика с Робертом Паттинсоном начнутся в 2025 году, и Фаррелл примет в них участие. Релиз фильма должен случиться в октябре 2026 года.