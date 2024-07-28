Каждая третья многодетная семья в России оказалась малоимущей

Доля многодетных семей в статистике малоимущего населения 2022 года составляла 33,9%. Подавляющее большинство малоимущих в стране — это семьи с детьми до 18 лет, с 2017 года их доля чуть снизилась (89,5%). Это наиболее актуальные данные, данные за 2023 год будут опубликованы в июле 2025-го.