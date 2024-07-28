Каждая третья многодетная семья в России оказалась малоимущей

В 2022 году 30,5% многодетных семей в РФ были малоимущими, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат. С 2015-го этот показатель уменьшился в два раза (было 54,3%), следует из данных службы.
Доля многодетных семей в статистике малоимущего населения 2022 года составляла 33,9%. Подавляющее большинство малоимущих в стране — это семьи с детьми до 18 лет, с 2017 года их доля чуть снизилась (89,5%). Это наиболее актуальные данные, данные за 2023 год будут опубликованы в июле 2025-го.
Многодетными семьями принято считать те, в которых есть трое и более детей. Старший научный сотрудник Института экономики РАН Елена Гришина подсчитала, что для улучшения их материального состояния (чтобы довести среднедушевой доход в таких семьях до границы бедности — около 14 тыс. рублей) необходимо 280 млрд рублей в год.
Количество домохозяйств с тремя и более детьми за последние пять лет увеличилось в РФ на 27%, до 2,3 млн.