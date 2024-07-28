Роберт Дауни-младший и братья Руссо присоединились к работе над новыми «Мстителями»

Пятый фильм о команде супергероев получил подзаголовок «Doomsday» и представит зрителям злодея Виктора фон Дума, также известного как Доктор Дум. Студия сразу же презентовала и актера в этой роли — его сыграет Роберт Дауни-младший. В последний раз звезда киновселенной Marvel появлялась на экране в образе техногения Тони Старка и Железного человека, история которого подошла к концу в «Мстителях: Финал».