Роберт Дауни-младший и братья Руссо присоединились к работе над новыми «Мстителями»

Режиссеры Джо и Энтони Руссо поставят две новые части «Мстителей». Анонс случился на панели Marvel на Комик-коне в Сан-Диего, передает Variety.
Пятый фильм о команде супергероев получил подзаголовок «Doomsday» и представит зрителям злодея Виктора фон Дума, также известного как Доктор Дум. Студия сразу же презентовала и актера в этой роли — его сыграет Роберт Дауни-младший. В последний раз звезда киновселенной Marvel появлялась на экране в образе техногения Тони Старка и Железного человека, история которого подошла к концу в «Мстителях: Финал».
Глава студии Кевин Файги подчеркнул, что речи о возвращении героя к жизни не идет. Судя по всему, соперник фантастической четверки попадет в актуальный таймлайн из другого измерения.
Сообщается, что новая картина выйдет в мае 2026 года и в ней примут участие персонажи «Капитана Америки: Дивный новый мир» (назначен на 14 февраля), «Громовержцев» (лента с Флоренс Пью и Дэвидом Харбуром выходит 2 мая) и «Фантастической четверки» (фильм с Педро Паскалем должен выйти 25 июля, съемка уже началась).
О шестом фильме в серии, «Секретных войнах», пока известно мало. По расписанию его релиз должен случиться в мае 2027 года.
Из анонса Marvel следует, что она отказалась от «Династии Канга». Джонатан Мейджорс, который исполнял роль покорителя вселенных в «Квантумании» и «Локи», потерял место после обвинения в домашнем насилии.
В прошлом Дауни пробовался на роль для фильма 2005 года, но тогда ее получил Джулиан МакМэхон. На сцене актер отметил, что любит играть сложных персонажей.