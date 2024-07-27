Полицейским Петербурга запретили носить бороды

Сегодня в 18:43
Фото: Nonsap Visuals/Unsplash

Полицейским и сотрудникам ГАИ Петербурга и Ленинградской области запретили отращивать бороды на службе, сообщает 47news. На оперативные подразделения, в отличие от наружных отрядов, запрет пока не распространяется.

Приказ о запрете «на растительность в районе подбородка» исходит от начальника главка МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенанта Романа Плугина, указывает издание. Также в документе подчеркивается, что «допускается ношение бороды на усмотрение руководителя субъекта». Однако о причинах нововведения в нем не сообщается.

«Фонтанка» пишет, что до реформы МВД региональные силовики руководствовались описанием внешнего вида сотрудника полиции из кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел. В нем полицейским не рекомендовалось носить бороды, носить длинные бакенбарды, усы ниже линии губ, ювелирные украшения (кроме обручального кольца).

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