Полицейским Петербурга запретили носить бороды

Приказ о запрете «на растительность в районе подбородка» исходит от начальника главка МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенанта Романа Плугина, указывает издание. Также в документе подчеркивается, что «допускается ношение бороды на усмотрение руководителя субъекта». Однако о причинах нововведения в нем не сообщается.