Хидэо Кодзима посмотрел «Дэдпула и Росомаху»: «Я прослезился, увидев мускулистого Хью Джекмана»

Геймдизайнер Хидэо Кодзима посмотрел «Дэдпула и Росомаху» и остался поражен увиденным. В твиттере он пишет, что вид накачанного Хью Джекмана заставил его прослезиться.
Новый супергеройский боевик Marvel поразил создателя культовых видеоигр. Японец заметил, что авторам удалось пробить не одну, а сразу множество «четвертых» стен.
«Фильм выходит далеко за пределы „четвертой стены“ между реальным и вымышленным, между создателями и фанатами, а также за пределы стен не только франшизы и студии, но и всех фильмов о героях и пародий за пределами MCU», — уверен Кодзима.
Постановщик заметил, что современные супергерои живут в эпоху «пятой стены», когда их взаимодействие с поклонниками происходит не только посредством комиксов или кино, но и с помощью мета-комментария, апелляции к отношениям поклонников и медиа.
По мнению геймдизайнера, то, в какой манере Дэдпул в исполнении Райана Рейнолдса ломает «четвертую стену», может стать поворотным моментом в истории кино.
Кодзима также отметил возвращение соотечественницы Сиоли Куцуны в роли Йокио. Два года назад он публиковал постер тогда неанонсированной игры с ее участием. Судя по всему, этим проектом окажется хоррор Overdose.
«Увидев мускулистого Хью Джекмана, я прослезился от воспоминаний о прошедшей четверти века. Даже сейчас он продолжает оставаться героем», — завершается пост.
Блокбастер «Дэдпул и Росомаха» собрал рекордные 38,5 млн долларов в США за первый день проката. В мировом прокате за первые два дня фильм Marvel заработал 65 млн.
Старт «Дэдпула и Росомахи» за рубежом обошел сборы оригинала 2016 года на 57%, сиквела — на 48%. Триквел в США показал лучший старт среди фильмов с рейтингом R в этом году.
На этой неделе кинокритики выпустили первые рецензии на «Дэдпула и Росомаху». Их реакция получилась смешанной.
Пока одни считают, что веселая и жестокая картина даст Marvel новое дыхание, другие называют ее «корпоративной презентацией с поножовщиной и шутками про члены».