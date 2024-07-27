По словам Кинг, ученики школы «обожают» и «действительно очень любят» большого надувного человека. «Мы получили неоднозначную реакцию, некоторые люди говорили: „Какое чудовище!“, — признала она, а затем добавила, что, тем не менее, „это оживляет вашу жизнь“.