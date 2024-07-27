В Подмосковье родилась девочка с пулей в животе

Как рассказали в медицинском учреждении, отец ребенка тренировался на заднем дворе дома и стрелял из пневматического ружья по мишени. Одна из пуль отрикошетила и попала его беременной жене в живот. Родители экстренно обратились к врачам, к тому моменту женщина находилась на 30-й неделе беременности.