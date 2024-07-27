В Подмосковье родилась девочка с пулей в животе

Врачи Московского центра охраны материнства и детства удалили новорожденной девочке пулю из живота. Об этом сообщила пресс-служба больницы.
Как рассказали в медицинском учреждении, отец ребенка тренировался на заднем дворе дома и стрелял из пневматического ружья по мишени. Одна из пуль отрикошетила и попала его беременной жене в живот. Родители экстренно обратились к врачам, к тому моменту женщина находилась на 30-й неделе беременности.
Ультразвуковое исследование показало, что инородное тело не представляло опасности ни для мамы, ни для пока нерожденной девочки, поэтому доктора решили не вмешиваться и дождаться родов.
«В ходе обследования мы с коллегами выяснили, что пуля находилась поверхностно и не повредила внутренние органы ребенка, поэтому угрозы для жизни ребенка не было», — пояснил заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.
После родов маленькая пациентка была доставлена в его подразделение в удовлетворительном состоянии. Посторонний объект удалось обнаружить под кожей передней брюшной стенки. Хирурги оперативно удалили шарик и вернули девочку в палату к матери на совместное пребывание. Как только послеоперационная рана зажила, счастливую маму с ребенком выписали домой с полным выздоровлением.