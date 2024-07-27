Полиции Подмосковья дали задачу «осветлить» регион от мигрантов

На ролике мужчина с погонами подполковника рассказывает о задаче, которую полицейским дал глава подмосковного управления МВД, и процитировал его.
«Наш непосредственный начальник, Виктор Кузьмич Пауков, отмечал, что данное направление находится на особом контроле у президента, у министра МВД», — говорит сотрудник.
«Как было отмечено, основная задача, как он говорит, „осветлить“ Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача, основная задача, которая поставлена на следующее полугодие», — добавил он.
Две недели назад спикер Госдумы заявил, что парламент поддержит законопроект о выдворении мигрантов из России по 20 новым административным статьям. По некоторым из них депортировать людей из страны можно будет без решения суда.
Новые статьи коснутся нарушения общественного порядка и экстремизма, в том числе неповиновения сотрудникам полиции, пропаганды экстремистской символики и призывов к терроризму.
В конце июня глава Следственного комитета заявил, что ведомство в ходе рейдов принудительно поставило на воинский учет 30 тыс. мигрантов, из них 10 тыс. отправили в зону специальной военной операции на территории Украины.
«Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию. В чем эта фишка заключается: мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции», — сказал он.