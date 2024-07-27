Полиции Подмосковья дали задачу «осветлить» регион от мигрантов

«Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию. В чем эта фишка заключается: мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции», — сказал он.