Набиуллина рассказала о самом масштабном перегреве экономики РФ за последние 16 лет

ЦБ зафиксировал перегрев, оценив показатели безработицы, динамики кредитования и темпов роста зарплат, а также инфляции. «Количественные оценки масштаба перегрева мы не даем, потому что это все-таки такая ненаблюдаемая величина, но динамика инфляции очень важный показатель перегрева экономики», — отметила Набиуллина.