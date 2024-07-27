Набиуллина рассказала о самом масштабном перегреве экономики РФ за последние 16 лет

В первом полугодии текущего года в РФ произошел самый существенный перегрев экономики за последние 16 лет. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заседания совета директоров, передает ТАСС.
ЦБ зафиксировал перегрев, оценив показатели безработицы, динамики кредитования и темпов роста зарплат, а также инфляции. «Количественные оценки масштаба перегрева мы не даем, потому что это все-таки такая ненаблюдаемая величина, но динамика инфляции очень важный показатель перегрева экономики», — отметила Набиуллина.
Перегревом называется состояние экономики, при котором объем выпуска товаров и услуг превышает потенциальный ВВП. Современная денежно-кредитная политика РФ направлена на уменьшение разрыва выпуска, экономика должна перейти к более сбалансированным темпам роста, отметила Набиуллина.
Накануне ЦБ повысил ключевую ставку до 18%, чтобы снизить инфляцию. Согласно прогнозу регулятора, в этом году инфляция составит 7%, а в следующем планируется снизить ее до 4,5% или менее.