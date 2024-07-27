На открытии Олимпиады сборную Южной Кореи объявили как команду КНДР

Международному олимпийскому комитету пришлось извиниться перед сборной Южной Кореи. На церемонии открытия Олимпиады в Париже команду этой страны объявили как КНДР. Сообщение появилось в аккаунте МОК на корейском языке.
«Мы хотели бы принести глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской делегации во время церемонии открытия», — говорится в посте.
Инцидент случился во время парада спортсменов на Сене. Когда по реке проплывала платформа с южнокорейскими спортсменами, комментаторы назвали их командой «Народной демократической республики Корея».
В субтитрах трансляции, показанной на гигантских экранах вдоль Сены и по телевидению для международных зрителей, было правильно указано «Республика Корея» на английском языке.
Министерство спорта Южной Кореи потребовало встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в связи со случившимся, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.
«Мы также попросили Министерство иностранных дел подать серьезную жалобу во Францию на правительственном уровне», — добавили в спортивном ведомстве.
«Корейские спортивный и олимпийский комитеты немедленно обратились к парижскому оргкомитету с просьбой не допустить повторения подобных случаев, иначе они подадут официальный протест», — отметили там.