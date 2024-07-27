«Декстер» получит сериал-продолжение, а у его приквела вышел тизер

Интересно, что в последнее время к «Декстеру» наблюдается волна интереса. В конце июня сериал попал в топ-2 в чарте сериалов Nielsen, собрав почти 1,5 млрд просмотренных минут — по оценке компании, это больше, чем у «Медведя», «Пацанов» или «Бриджертонов».