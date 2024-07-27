«Декстер» получит сериал-продолжение, а у его приквела вышел тизер

Американский телеканал Showtime анонсировал продолжение «Декстера». Сериал получит подзаголовок «Воскрешение», а его релиз случится летом 2025 года. Об этом пишет Variety.
Актер Майкл С.Холл вернется к главной роли. По словам авторов, события нового проекта развернутся в наши дни и после «Декстера: Новая кровь». Других подробностей пока не привели.
На той же панели на Комик-коне создатели продемонстрировали и интро «Декстера: Первородный грех», предваряющего события оригинального шоу. Действие сериала развернется в 1990-х годах и расскажет об университетских годах молодого серийного убийцы. Первая серия должна выйти в декабре этого года.
Майкл С.Холл задействован и здесь: он подарит голос внутреннему диалогу главного героя. В роли на экране появится Патрик Гибсон, отца студента сыграет Кристиан Слейтер, кроме того, роль сыграет Сара Мишель Геллар.
По словам директора студии Paramount, которой принадлежит телеканал, «Возрождение» вернет к экранам миллионы поклонников прошлых сериалов, а «Первородный грех» познакомит с культовым сериалом новое поколение зрителей, хотя может прийтись по вкусу и существующей аудитории.
Интересно, что в последнее время к «Декстеру» наблюдается волна интереса. В конце июня сериал попал в топ-2 в чарте сериалов Nielsen, собрав почти 1,5 млрд просмотренных минут — по оценке компании, это больше, чем у «Медведя», «Пацанов» или «Бриджертонов».