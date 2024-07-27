У сериала «Подобный дракону: Якудза» появился тизер

Короткий ролик дает зрителям возможность взглянуть на главного героя Казуму Кирю и его в прошлом близкого друга, а затем заклятого врага Акиру Нишикияму. По сюжету оригинальной игры, выросшие в детском приюте парни вместе присоединяются к криминальной семье Доджима, но по стечению обстоятельств Кирю отправляется в тюрьму за убийство, которого не совершал, а Акира движется все выше по рангу в клане Якудза.