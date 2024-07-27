У сериала «Подобный дракону: Якудза» появился тизер

Prime Video показал тизер «Подобного дракону: Якудза». Сериальная адаптация популярной видеоигры начнет выходить на площадке с 24 октября.
Короткий ролик дает зрителям возможность взглянуть на главного героя Казуму Кирю и его в прошлом близкого друга, а затем заклятого врага Акиру Нишикияму. По сюжету оригинальной игры, выросшие в детском приюте парни вместе присоединяются к криминальной семье Доджима, но по стечению обстоятельств Кирю отправляется в тюрьму за убийство, которого не совершал, а Акира движется все выше по рангу в клане Якудза.
Кроме того, авторы представляют выдуманный район Камурочо, центр развлечений Токио, за контроль над которым ведут схватки бандитские кланы.
В главной роли Рема Такэути из «Наездника в маске» и «Детектива Пикачу», его оппонента исполнит Кэнто Каку. По словам Такэути, он хочет показать зрителям такого Кирю, которого они раньше не видели в играх.
Сериал поделен на две части: действие первых трех серий происходит в районе Токио Кабуки-тё в 1995 году, а второй половины — в 2005-м.
У проекта будут два режиссера. Масахару Такэ известен по работе над «Обнаженным режиссером» и «Любовью за 100 иен», а Такимото Кэнго в прошлом снимал мини-сериалы «Учитель в маске», «Осколки» и два сезона «Дрожи». Кроме того, над сценарием работает автор сюжета «Сотни» Шон Крауч.