«Саурон вернулся»: вышел первый трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Стриминговый сервис Prime Video выпустил первый трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти». Продолжение сериала начнет выходить на площадке с 29 августа.
«Саурон вернулся. Изгнанный Галадриэль, без армии и союзников, восставший Темный Властелин теперь должен полагаться на собственную хитрость, чтобы восстановить свои силы и проконтролировать создание Колец Власти, которые позволят ему подчинить своей зловещей воле все народы Средиземья», — говорится в описании ролика.
«Эльфы и гномы, орки и люди, волшебники и мохноноги… По мере того как отношения становятся все более напряженными, а королевства начинают распадаться, силы добра будут еще отчаяннее бороться за то, что важнее всего для них… друг с другом», — добавляют создатели сериала.
Трейлер обещает зрителю возвращение в знакомые локации Средиземья и путешествие в новые земли, а в центре сюжета окажутся полюбившиеся зрителям герои, в частности воин Элронд (Роберт Арамайо), принц гномов Дурин IV (Оуайн Артур) и эльфийская воительница Галадриэль (Морфидд Кларк).
Кроме того, на Комик-коне Amazon анонсировал новый сериал в мире «Пацанов». В Vought Rising, приквеле популярного шоу, на экран вернутся Дженсен Эклс и Ая Кэш. Актеры вновь исполнят роли Солдатика и Штормфрот в детективном проекте о становлении зловещей корпорации.