«Саурон вернулся»: вышел первый трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

«Эльфы и гномы, орки и люди, волшебники и мохноноги… По мере того как отношения становятся все более напряженными, а королевства начинают распадаться, силы добра будут еще отчаяннее бороться за то, что важнее всего для них… друг с другом», — добавляют создатели сериала.