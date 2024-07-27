«Пацаны» получат сериал-приквел с Дженсеном Эклсом и Аей Кэш

Prime Video заказал приквел «Пацанов». Шоу получит название Vought Rising, а главные роли сыграют Дженсен Эклс и Ая Кэш. Его создатели проекта анонсировалина панели Комик-кона в Сан-Диего, их слова передает Deadline.
Сюжет нового сериала развернется в 1950-х годах, а в центре окажутся супергерои Солдатик и Штормфронт, которые уже появлялись в прошлых сезонах основного шоу. По словам авторов, проект расскажет детективную историю о загадочном убийстве, возникновении препарата «Ви» и становлении корпорации «Воут»,
Шоураннером выступит Пол Греллонг, ране работавший над сериалами «Скорпион» и «Революция». «Мы с нетерпением ждем следующего безумного сериала из мира „Мальчиков“», отметил он вместе с продюсером Эриком Крипке.
«Мы держали эту идею в голове очень долгое время. Когда я пришел к Amazon с „Поколением ‚Ви‘“, тогда же я презентовал им и идею Vought Rising, но они предложили сначала сделать „Поколение“, и тот сериал прошел неплохо», — поделился Эрик Крипке.
«Меня просто завораживает история того, как эти герои стали тем, кто они есть. Сами по себе „Пацаны“ — это же нуарный фильм про копов и бандитов. А теперь мы сделаем именно такой с фетровыми шляпами, плащами и сатирой в духе „Секретов Лос-Анджелеса“, но с супергероями и супервесело. Дженсен и Ая настоящие суперзвезды, они взорвут вам мозг», — пообещал он.
Кроме того, персонаж Дженсена Эклса сыграет большую роль в финальном сезоне «Пацанов». Его участие подтвердил шоураннер основного шоу Эрик Крипке.
«Его будет очень много в новом сезоне. Мы хотим сделать его важным персонажем. Мы все еще не сказали много интересного о нем и Хоумлендере как об отце и сыне», — пояснил продюсер.
Кроме того, Крипке подтвердил факт переговоров с Джаредом Падалеки, который на пару с Эклсом стал звездой «Сверхъественного». Создатель обоих сериалов пока не стал раскрывать, в какой роли видит актера.
«Я общался с Джаредом, мы переписывались. Пока не знаю, заскочит ли он на один эпизод или мы сделаем нечто большее. Думаем, как лучше всего его использовать.
Кто‑то скажет, что я собираю команду „Сверхъестественного“ как покемонов, но я просто обожаю его и стараюсь работать с такими людьми чаще, это делает процесс веселее», — откровенничал продюсер.
Наконец, Крипке подтвердил, что второй сезон «Поколения „Ви“» выйдет в 2025 году. Команда сериала представила короткий ролик, в котором герои сериала возвращаются в университет Годолкина в тюремном автобусе. Продюсер не раскрыл деталей сюжета, но отметил, что важную роль в нем сыграет персонаж Глубина Ченса Кроуфорда.