«Пацаны» получат сериал-приквел с Дженсеном Эклсом и Аей Кэш

«Меня просто завораживает история того, как эти герои стали тем, кто они есть. Сами по себе „Пацаны“ — это же нуарный фильм про копов и бандитов. А теперь мы сделаем именно такой с фетровыми шляпами, плащами и сатирой в духе „Секретов Лос-Анджелеса“, но с супергероями и супервесело. Дженсен и Ая настоящие суперзвезды, они взорвут вам мозг», — пообещал он.