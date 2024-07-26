Вышел тизер аниме «Спираль» по хоррор-манге Дзюндзи Ито

Создатели аниме-сериала по «Спирали» Дзюдзи Ито показали тизер. Хоррор удастся посмотреть 28 сентября на Adult Swim.
Сюжет манги рассказывает о школьнице Кириэ и ее парне Сюити, которые сбежали из городка Курозу и страшного проклятья — горожане и все вокруг в нем со временем превращается в спирали. Через несколько лет герои возвращаются к родителям и обнаруживают, что их родной дом заполнен трупами и жуткими спиралевидными фигурами.
Аниме должно было выйти еще четыре года назад, но по разным причинам (то коронавирус, то желание создателей довести все до идеала) его несколько раз откладывали. Анонс экранизации состоялся еще в 2019 году, тогда заявлялось о четырех эпизодах.
Над аниме работали студия Production I.G и режиссер Хироси Нагахама. Авторы уделяли большое внимание визуалу, чтобы картинка была как можно ближе к оригинальным иллюстрациям.
Дзюдзи Ито известен как мастер ужасов, а «Спираль» называют самой страшной мангой. Она публиковалась с 1998 по 1999 год.