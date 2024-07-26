Вышел тизер аниме «Спираль» по хоррор-манге Дзюндзи Ито

Сюжет манги рассказывает о школьнице Кириэ и ее парне Сюити, которые сбежали из городка Курозу и страшного проклятья — горожане и все вокруг в нем со временем превращается в спирали. Через несколько лет герои возвращаются к родителям и обнаруживают, что их родной дом заполнен трупами и жуткими спиралевидными фигурами.