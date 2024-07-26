Появилось видео, как Фрэнсис Форд Коппола целует статисток. Режиссера обвиняли в непристойностях

Variety показал два видео, снятые в 2023 году во время съемок сцены «Мегалополиса» в ночном клубе. На них режиссер Фрэнсис Форд Коппола пытается поцеловать молодых девушек-статисток.
По словам источников издания, Коппола вел себя безнаказанно на съемочной площадке фильма, который сам же финансировал. Видео были сняты 14 февраля 2023 года в концертном зале в Атланте. Актрисы, играющие тусовщиц, были полуобнажены.
Источники утверждают, что поведение Копполы было непрофессиональным. Один из источников, который был на съемочной площадке в тот день, вспомнил, что в зале собралось от 150 до 200 человек, включая актеров второго плана и съемочную команду. Коппола постоянно обнимал и целовал нескольких женщин, часто непреднамеренно попадая себя в кадр и портя его, что, по словам собеседника, было необычно.
«Я работал с действительно значимыми режиссерами, и такое поведение нетипично — максимум, который я когда‑либо видел, что‑то вроде „Побольше энергии, ребята“. Я никогда не видел, чтобы кто‑то на съемочной площадке, и это касается даже оператора, прикасался к актеру», — сказал источник.
После нескольких дублей Коппола взял микрофон и объявил, чтобы слышали все в помещении: «Извините, если я подойду и поцелую вас. Просто знайте, что это исключительно для моего удовольствия». Представитель режиссера отказался комментировать видео.
Ранее The Guardianт писала, что на съемках «Мегалополиса» курил «бесконечное количество марихуаны», «заставлял женщин сидеть на своих коленях» и «пытался поцеловать некоторых обнаженных до пояса и полураздетых женщин-статисток». Из‑за поведения режиссера производство ленты постоянно останавливалось.