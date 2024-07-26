Появилось видео, как Фрэнсис Форд Коппола целует статисток. Режиссера обвиняли в непристойностях

Источники утверждают, что поведение Копполы было непрофессиональным. Один из источников, который был на съемочной площадке в тот день, вспомнил, что в зале собралось от 150 до 200 человек, включая актеров второго плана и съемочную команду. Коппола постоянно обнимал и целовал нескольких женщин, часто непреднамеренно попадая себя в кадр и портя его, что, по словам собеседника, было необычно.