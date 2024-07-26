Студенты Московской школы кино сняли рекламные ролики для «Афиши»

«Многие большие авторы начинали с короткого рекламного формата, и, кто знает, возможно, проект с Московской школой кино позволил „Афише“ принять участие в развитии тех самых талантов, о которых потом мы сами будем писать или помогать им с продвижением и продажей билетов на их фильмы», — заявил гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер.