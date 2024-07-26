Студенты Московской школы кино сняли рекламные ролики для «Афиши»

Вчера в 22:50

Студенты Московской школы кино (МШК) создали имиджевые рекламные ролики для «Афиши». Они самостоятельно разработали идею, написали сценарий и спродюсировали съемку.

Ролики для «Афиши» сняли студенты программ «Режиссура короткой формы», «Художественная постановка», «Операторское искусство» и «Продюсирование». Начинающие киношники защитили свои проекты и представили ролики «Афише», которые компания намерена использовать в своем маркетинге.

Андрей Живайкин
Глеб Квасов
Александра Казакова
Артем Сергеев
Богдан Даша
Елизавета Геншафт

На протяжении всей работы студентов консультировали креативные продюсеры подразделения Content House агентства «СберМаркетинг» во главе с Гавриилом Гордеевым, а наставником от МШК стал куратор программы «Режиссура короткой формы», режиссер Сергей Осипьян. Эти ролики стали дипломными работами их авторов.

«Многие большие авторы начинали с короткого рекламного формата, и, кто знает, возможно, проект с Московской школой кино позволил „Афише“ принять участие в развитии тех самых талантов, о которых потом мы сами будем писать или помогать им с продвижением и продажей билетов на их фильмы», — заявил гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер.

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