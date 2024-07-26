В Татарстане зарегистрировали случаи лихорадки Западного Нила

Очаги болезни расположены в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. В мае 2023 года в России открыли три новых вида клещей, которые могут переносить ЛЗН. В следующем месяце Минобороны РФ утверждало, что США могут применить инфицированных лихорадкой комаров против российских военных.