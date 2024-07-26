В Татарстане зарегистрировали случаи лихорадки Западного Нила

Сегодня в 21:51
Фото: Sam Moghadam Khamseh/Unsplash

В Татарстане зарегистрировали четыре случая лихорадки Западного Нила. Пациенты получают медпомощь в стационарах и проходят медицинские консультации, сообщает РИА «Новости».

С заболевшими работают специалисты НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ. Более 80% случаев инфекции регистрируются в Южном федеральном округе. Появление случаев заболевания севернее связывают с изменением климата и смещением миграционных путей перелетных птиц.

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) — это вирусное заболевание, которое передается через укусы инфицированных комаров. В тяжелых случаях (1–5%) сопровождается поражением центральной нервной системы, 80% заразившихся не испытывают симптомы болезни, у 20% появляются лихорадка, головная боль, тошнота, рвота, кожная сыпь и распухшие лимфатические узлы.

Очаги болезни расположены в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. В мае 2023 года в России открыли три новых вида клещей, которые могут переносить ЛЗН. В следующем месяце Минобороны РФ утверждало, что США могут применить инфицированных лихорадкой комаров против российских военных.

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