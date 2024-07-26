На Олимпиаде выявили первый случай допинга

Сегодня в 21:30
Фото: Henry Ren/Unsplash

На Олимпийских играх в Париже выявили первый случай допинга. Иракского дзюдоиста Сехена Саджада признали виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщило ITA.

Спортсмен впервые принимает участие в Олимпиаде. 23 июля он сдал положительный тест. Что именно обнаружили в анализах Саджада, не уточняется. Атлету запретили соревноваться и тренировать.

Ранее тренера женской сборной Канады по футболу Бев Пристман отстранили от участия в Олимпиаде из‑за обвинений в шпионаже. Олимпийский комитет Канады заявил, что получил информацию «о предыдущем использовании дронов против соперников».

Речь идет, вероятно, о слежке за сборной Новой Зеландии. 24 июля представители команды пожаловались на беспилотники над тренировочной базой. 25 июля Канада одержала победу над Новой Зеландией.

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