На Олимпиаде выявили первый случай допинга

На Олимпийских играх в Париже выявили первый случай допинга. Иракского дзюдоиста Сехена Саджада признали виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщило ITA.
Спортсмен впервые принимает участие в Олимпиаде. 23 июля он сдал положительный тест. Что именно обнаружили в анализах Саджада, не уточняется. Атлету запретили соревноваться и тренировать.
Ранее тренера женской сборной Канады по футболу Бев Пристман отстранили от участия в Олимпиаде из‑за обвинений в шпионаже. Олимпийский комитет Канады заявил, что получил информацию «о предыдущем использовании дронов против соперников».
Речь идет, вероятно, о слежке за сборной Новой Зеландии. 24 июля представители команды пожаловались на беспилотники над тренировочной базой. 25 июля Канада одержала победу над Новой Зеландией.