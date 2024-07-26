В Челябинской области прорвало дамбу

Сегодня в 20:50

На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из‑за мощных ливней и увеличения притока воды. По ходу движения воды находятся четыре села, сообщает РБК.

В оперативном штабе Карабашского городского округа призвали жителей поселков, находящихся в зоне подтопления — Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево, — быть готовыми к эвакуации. Там ввели режим ЧС.

В МЧС заявили, что размыло 100 метров насыпного участка дамбы. В администрации города Карабаш сообщили, что плотина разрушена из‑за резкого повышения уровня воды из‑за ливней. 20 человек уже эвакуировали.

Киалимское водохранилище находится примерно в 8 км к юго-западу от Карабаша и является источником питьевой воды для города. Водоем был создан в 1979 году, уточняет РБК.

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