Принц Гарри боится, что его жену могут облить кислотой в Великобритании

Сегодня в 20:22
Фото: Northern Ireland Office/Flickr

Принц Гарри признался, что боится приезжать со своей семьей в Великобританию. Он опасается, что на его супругу могут напасть. Об этом он рассказал в документальном фильме ITV «Таблоиды в суде», написал Deadline.

Гарри считает, что Меган Маркл могут облить кислотой и ударить ножом из‑за негативного отношения к ней у граждан, которое сформировала пресса. «Все, что требуется, — это один человек, который читает все это», — подчеркнул принц.

Герцог Сассекский отметил, что по этой причине он не привезет свою жену на родину. В последние годы Гарри приезжал в Великобританию без супруги. В последний раз он посещал страну в мае, тогда принц посещал Игры непокоренных.

Принц Гарри вместе с семьей покинул Великобританию в 2020 году. В интервью он признавался, что причиной стало повышенное и негативное внимание СМИ к его супруге.

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