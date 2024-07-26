«Дэдпул и Росомаха» заработали 100 млн долларов в прокате

Старт «Дэдпула и Росомахи» за рубежом обошел сборы «Дэдпула» 2016 года на 57%, «Дэдпула-2» — на 48%. Триквел в США показал лучший старт среди фильмов с рейтингом R в этом году и занял восьмое место в списке самых популярных лент, на которые билеты купили до премьеры.