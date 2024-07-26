«Дэдпул и Росомаха» заработали 100 млн долларов в прокате

Сегодня в 18:53
Фото: Marvel Entertainment/Youtube

Блокбастер «Дэдпул и Росомаха» собрал рекордные 38,5 млн долларов в США за первый день проката, сообщает The Hollywood Reporter. В мировом прокате за первые два дня фильм Marvel заработал 65 млн, передает Deadline.

Старт «Дэдпула и Росомахи» за рубежом обошел сборы «Дэдпула» 2016 года на 57%, «Дэдпула-2» — на 48%. Триквел в США показал лучший старт среди фильмов с рейтингом R в этом году и занял восьмое место в списке самых популярных лент, на которые билеты купили до премьеры.

Несмотря на восторженные отзывы и еще более высокие оценки (97 баллов на Rotten Tomatoes), большинство аналитиков сомневаются, что фильму с рейтингом R с трудом удастся заработать 200 млн долларов внутри США. Согласно прогнозам, за первый уик-энд фильм Шона Леви может собрать до 175 млн долларов.

«Дэдпул» вошел в историю, собрав 133,7 млн ​​долларов в США в феврале 2016 года, став рекордсменом среди фильмов с рейтингом R. «Дэдпул-2» дебютировал с 125,5 млн.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» сопровождается активной промо-кампанией. 24 июля Тейлор Свифт, которая дружит с исполнителем главной роли Райаном Рейнольдсом и его женой Блейк Лайвли, выложила пост с поддержкой фильма и ссылкой на покупку билетов.

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