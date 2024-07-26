Мелания Трамп выпустит книгу мемуаров

Сегодня в 19:08
Фото: кадр с канала ABC News/YouTube

Мелания Трамп, супруга экс-президента США Дональда Трампа, выпустит книгу мемуаров осенью 2024 года. Об этом сообщил The Guardian.

Книгу под названием «Мелания» опубликует издательство Skyhorse Publishing. Ранее оно уже печатало книги сторонников Трампа: бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и адвоката Алана Дершовица.

Представители Мелании Трамп называют ее мемуары «мощной и вдохновляющей историей женщины, которая проложила свой собственный путь, преодолела невзгоды и добилась личного совершенства».

Когда именно книга появится в продаже, пока не уточняется. В издании будут личные истории Трампа и «семейные фотографии, которыми она никогда раньше не делилась с общественностью».

Оно выйдет в двух вариантах: коллекционном и мемуарном. Объем первого составит 256 страниц, а второго — 304 страницы. Издатели обещают, что первый вариант будет «полностью цветным, с подписью автора», а второй предложит эксклюзивные фото.

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