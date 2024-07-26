Жена Хинштейна, предложившего наказание за рекламу в инстаграме*, убрала из профиля слово «реклама»

Жена депутата Госдумы Александра Хинштейна Ольга (Поля) Полякова стерла из описания своего профиля в инстаграме* слово «реклама», пишет издание «Подъем». Ранее ее муж предложил наказывать за рекламу в этой соцсети.
«Как человек публичный, отвечаю на звучащие упреки в лицемерии: дескать, муж выступает за запрет рекламы, а жена — ее продает. Никакого лицемерия нет. Поясняю , что слово „реклама“ в шапке профиля использовано исключительно в рамках существующего ограниченного пространства для текста и это никак не связано с фактической рекламной деятельностью», — написала Полякова на странице во «ВКонтакте».
По ее словам, слово «сотрудничество», которое в этом случае «правильней было бы», не влезает в описание. Страничка в инстаграме «никогда не была способом заработка денег», а до 2022 года она лишь продвигала там бренды своих друзей, следует из ее заявления.
«Сейчас же, тем более после внесения депутатами (вместе с моим супругом) законопроекта о запрете рекламы в запрещенных сетях, я и вовсе удалила эту строчку из профиля, чтобы избегать подобных ситуаций в будущем», — сообщила Полякова.
Хинштейн рассказал в своем телеграм-канале, что не раз убеждал жену «полностью мигрировать» в «ВК». Он пообещал и «дальше ее убеждать проститься с инстой».
«Сам факт пользования сетью, о чем я не раз говорил, не является нарушением закона, хотя лично у меня это точно не вызывает восторга. <…> Рекламу она не продает, что нетрудно проверить. (Да и в семейном бюджете я этих денег никогда не видел)», — написал председатель думского комитета по информполитике.
Накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете рекламы в признанных экстремистскими соцсетях. Ассоциация блогеров и агентств уже попросила не принимать закон.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.