Жена Хинштейна, предложившего наказание за рекламу в инстаграме*, убрала из профиля слово «реклама»

«Сам факт пользования сетью, о чем я не раз говорил, не является нарушением закона, хотя лично у меня это точно не вызывает восторга. <…> Рекламу она не продает, что нетрудно проверить. (Да и в семейном бюджете я этих денег никогда не видел)», — написал председатель думского комитета по информполитике.