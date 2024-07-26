В Англии чайке запретили заходить в магазин. Она украла около 30 пачек чипсов

Сегодня в 18:09
Фото: Tarpit Grover/Unsplash

В английской деревне Вайк-Реджис чайке по имени Стивен официально запретили заходить в продуктовый магазин после того, как птица украла там около 30 пачек чипсов. Об этом рассказала Би-би-си.

Стивен вот уже два месяца не дает покоя менеджеру торговой точки Стюарту Хаммеру. «Я пытался объяснить начальству, что теряю прибыль из‑за чайки, но они думают, что это шутка», — рассказал мужчина.

Хаммер пытался помешать птице. Он заменил на полке в магазине любимые чипсы Стивена со вкусом говяжьего барбекю на острые снеки, но пернатый вор все равно нашел лакомство себе по вкусу.

Теперь Хаммер разместил на двери магазина таблички с просьбой посетителям закрывать дверь и не пускать «местного шоплифтера». На них менеджер даже разместил изображение «преступника».

По словам Хаммера, если дверь в магазин закрыта, Стивен стучит в стекло и требует пустить его внутрь. Украденным чайка делится со своими приятелями — другими птицами. Они подлетают к Стивену сразу после его преступлений.

Менеджер магазина поделился, что Стивен совсем не стесняется красть прямо на глазах у покупателей и персонала. Мужчина называет птицу «очень наглой и иногда раздражающей». «Что мы можем поделать?» — сетует он.

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