В Турции котенок застрял в ливневой канализации. Для его спасения экскаватором разбили асфальт

В турецком городе Эдирне котенок застрял в ливневой канализации. Для его спасения потребовалось вмешательство тяжелой техники.
Как сообщает агентство Anadolu, жалобные крики хвостатого услышали прохожие. Они вызвали городскую ветеринарную службу, но специалисты не смогли добраться до маленького заложника.
Тогда на место отправили бригады управления водоснабжения. Им удалось вычислить точное местоположение котенка, но для его вызволения пришлось применить экскаватор. Тяжелая техника разбила ковшом дорогу и тротуар, затем в трубе пробили отверстие и достали оттуда котенка.
За работой спасателей наблюдала мэр Эдирне Филиз Генджан Акын. «Сегодня мы стали свидетелями чудесного момента, благодаря горожанам и товарищам по команде. Мы им очень благодарны. Мы всегда будем за сохранение жизни животных», — отметила градоначальница.
Котенку дали имя Şans, что с турецкого переводится как «удача». После вызволения мэр вернула котенка его маме-кошке и братьям с сестрами.