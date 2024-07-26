В Турции котенок застрял в ливневой канализации. Для его спасения экскаватором разбили асфальт

За работой спасателей наблюдала мэр Эдирне Филиз Генджан Акын. «Сегодня мы стали свидетелями чудесного момента, благодаря горожанам и товарищам по команде. Мы им очень благодарны. Мы всегда будем за сохранение жизни животных», — отметила градоначальница.