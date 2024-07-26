Звезда «Игры престолов» Джек Глисон сыграет в сериале о пивоварне Guinness

Проект под рабочим названием «House of Guinness» расскажет историю одной из самых известных европейских династий — семье Гиннесс. События шоу развернутся в XIX веке в Дублине и Нью-Йорке, оно будет посвящено последствиям смерти Бенджамина Гиннесса — человека, с именем которого связывают мировой успех ирландского пива. В центре сюжета окажутся дети пивовара Артур, Эдвард, Энн и Бен, а также работники дублинской пивоварни.