Звезда «Игры престолов» Джек Глисон сыграет в сериале о пивоварне Guinness

Netflix поделился актерским составом драматического сериала о семье Гиннесс и культовой ирландской пивоварне от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта, передает Deadline.
Главные роли в проекте исполнят Джек Глисон («Игра престолов», «На земле святых и грешников») и Джеймс Нортон («Счастливая долина», «Боб Марли: Одна любовь»).
Также в сериале появятся Нив МакКормак («Волшебная флейта»), Энтони Бойл («Властелины воздуха», «Охота за убийцей»), Луис Партридж («Энола Холмс»), Эмили Фэрн («Черное зеркало», «Ночные вызовы»), Дервла Кирван («Настоящий детектив: Ночная страна», «Удушье»), Майкл МакЭлхаттон («Игра престолов», «Длинная тень») и другие.
Проект под рабочим названием «House of Guinness» расскажет историю одной из самых известных европейских династий — семье Гиннесс. События шоу развернутся в XIX веке в Дублине и Нью-Йорке, оно будет посвящено последствиям смерти Бенджамина Гиннесса — человека, с именем которого связывают мировой успех ирландского пива. В центре сюжета окажутся дети пивовара Артур, Эдвард, Энн и Бен, а также работники дублинской пивоварни.
Найт, помимо «Острых козырьков», снимаший сериал «Табу», а также фильмы «Порок на экспорт» и «Лок», рассказал о работе над «House of Guinness» в марте. В сериал войдут восемь эпизодов. Съемки запланированы на лето 2024-го.