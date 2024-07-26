Музей восковых фигур Дублина извинился и убрал фигуру Шинейд О’Коннор

Сегодня в 16:37
Фото: ll pp/Flickr

Национальный музей восковых фигур в Дублине снимет с показа фигуру ирландской певицы Шинейд О’Коннор. Ее открытие встретили негативными реакциями в соцсетях.

25 июля представили восковую фигуру О’Коннор, которую раскритиковали за низкий уровень детализации и место, которое ей выделили в музее рядом с персонажами «Звездных войн». Она была приурочена к первой годовщине со дня смерти певицы в 2023-м.

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«Новая восковая фигура Шинейд О’Коннор выглядит так, будто авторы просто нашли старый манекен на свалке и решили, что и так сойдет. Абсолютный звиздец»

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Директор музея и близкий друг покойной О’Коннор Пэдди Даннинг заявил, что скульпторы «могут добиться большего». «Мы внимательно выслушали реакцию и пришли к единому мнению, что фигура не в полной мере отражает уникальность и сущность Шинед, как мы предполагали», — заявили в пресс-службе музея.

Скульпторы приступили к созданию новой фигуры, которая передаст «истинный дух и знаковый образ» О’Коннор.

О’Коннор в возрасте 56 лет умерла 26 июля 2023 года. До этого ее госпитализировали после серии твитов о намерении совершить самоубийство. Она работала над альбомом, ей оставалось завершить один трек.

У певицы осталось трое детей — Джейк, Ройсин и Иешуа. Она оставила им инструкции на случай своей смерти. В марте ее наследники потребовали от экс-президента США Дональда Трампа прекратить использование ее песен на предвыборных митингах.

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