Музей восковых фигур Дублина извинился и убрал фигуру Шинейд О’Коннор

Национальный музей восковых фигур в Дублине снимет с показа фигуру ирландской певицы Шинейд О’Коннор. Ее открытие встретили негативными реакциями в соцсетях.
25 июля представили восковую фигуру О’Коннор, которую раскритиковали за низкий уровень детализации и место, которое ей выделили в музее рядом с персонажами «Звездных войн». Она была приурочена к первой годовщине со дня смерти певицы в 2023-м.
«Новая восковая фигура Шинейд О’Коннор выглядит так, будто авторы просто нашли старый манекен на свалке и решили, что и так сойдет. Абсолютный звиздец»
Директор музея и близкий друг покойной О’Коннор Пэдди Даннинг заявил, что скульпторы «могут добиться большего». «Мы внимательно выслушали реакцию и пришли к единому мнению, что фигура не в полной мере отражает уникальность и сущность Шинед, как мы предполагали», — заявили в пресс-службе музея.
Скульпторы приступили к созданию новой фигуры, которая передаст «истинный дух и знаковый образ» О’Коннор.
У певицы осталось трое детей — Джейк, Ройсин и Иешуа. Она оставила им инструкции на случай своей смерти. В марте ее наследники потребовали от экс-президента США Дональда Трампа прекратить использование ее песен на предвыборных митингах.