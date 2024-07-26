Мужчина поджег себя на Красной площади

По данным Mash, себя поджег 74-летний Владимир Арсеньев — глава Центрального НИИ «Волна», который производит комплектующие для радиостанций разного типа войск. Как утверждает телеграм-канал, в 2023 году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок на военную операцию, но нарушений не нашли. Сейчас мужчина пытается через суд доказать, что обвинения были ложными.