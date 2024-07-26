Мужчина поджег себя на Красной площади

Мужчина попытался устроить самосожжение на Красной площади в Москве. Об этом сообщают «Лента.ру» и Mash со ссылкой на очевидцев.
В дело вмешались правоохранители, которые потушили мужчину. Он не пострадал. «Буквально загорелась куртка. Быстро все сбежались. Этого чувака повалили на землю. Быстро потушили эту куртку», — отметила одна из очевидиц.
По данным Mash, себя поджег 74-летний Владимир Арсеньев — глава Центрального НИИ «Волна», который производит комплектующие для радиостанций разного типа войск. Как утверждает телеграм-канал, в 2023 году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок на военную операцию, но нарушений не нашли. Сейчас мужчина пытается через суд доказать, что обвинения были ложными.
Baza пишет, что надавно Арсеньев пожаловался в СК на попытки умышленно обанкротить предприятие, не давая ему выполнить гособоронзаказ. По версии директора института, уничтожением «Волны» занимался майор Минобороны и бывший сотрудник предприятия.