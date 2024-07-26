Композитор Филип Гласс обвинил Севастопольский театр в пиратстве

Американский композитор Филип Гласс выступил с публичным обращением к Севастопольскому театру оперы и балета в соцсети X. Артист заявил, что его музыку без разрешения используют в постановке «Грозовой перевал».
По информации Гласса, руководство театра также использовало его имя для продвижения спектакля. Он назвал происходящее «актом пиратства» и обвинил театр в нарушении Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений.
Музыкант подчеркнул, что осознает, что нынешние обстоятельства не позволяют ему отстаивать свои права в соответствии с международными законами, однако выразил «яростный протест» против действий театра.
Филип Гласс — один из самых главных современных представителей минимализма в музыке и наиболее влиятельных музыкантов второй половины ХХ века. Его музыка звучала в фильмах «Шоу Трумана», «Кундун», «Туман войны», «Иллюзионист» и многих других.