Дело об изнасиловании против Фредерика Бегбедера закрыли из‑за отсутствия доказательств

Расследование дела об изнасиловании против писателя Фредерика Бегбедера закрыли в связи с «отсутствием серьезных или подтверждающих доказательств». Об этом сообщает Elle.
Преступление не было признано «достаточно серьезным», говорится в пресс-релизе прокуратуры. В рамках предварительного расследования были заслушаны «все свидетели, которые могли бы пролить свет на факты».
Однако по итогам «не представилось возможным доказать совершение предполагаемых актов изнасилования».
В 2023 году автора романов «99 франков» и «Любовь живет три года» обвинили в изнасиловании. Женщина утверждала, что сперва у нее была сексуальная связь с писателем по обоюдному согласию, а затем еще одна — без. Бегбедер факт изнасилования отрицал.