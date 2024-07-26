Дело об изнасиловании против Фредерика Бегбедера закрыли из‑за отсутствия доказательств

В 2023 году автора романов «99 франков» и «Любовь живет три года» обвинили в изнасиловании. Женщина утверждала, что сперва у нее была сексуальная связь с писателем по обоюдному согласию, а затем еще одна — без. Бегбедер факт изнасилования отрицал.