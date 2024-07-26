Дело об изнасиловании против Фредерика Бегбедера закрыли из‑за отсутствия доказательств

Сегодня в 16:25
Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Расследование дела об изнасиловании против писателя Фредерика Бегбедера закрыли в связи с «отсутствием серьезных или подтверждающих доказательств». Об этом сообщает Elle.

Преступление не было признано «достаточно серьезным», говорится в пресс-релизе прокуратуры. В рамках предварительного расследования были заслушаны «все свидетели, которые могли бы пролить свет на факты».

Однако по итогам «не представилось возможным доказать совершение предполагаемых актов изнасилования».

В 2023 году автора романов «99 франков» и «Любовь живет три года» обвинили в изнасиловании. Женщина утверждала, что сперва у нее была сексуальная связь с писателем по обоюдному согласию, а затем еще одна — без. Бегбедер факт изнасилования отрицал.

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