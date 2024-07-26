Снуп Догг пронес олимпийский огонь перед открытием Олимпиады

Снуп Догг пронес олимпийский огонь рядом со стадионом «Стад де Франс» перед открытием Олимпиады в Париже.
Он стал одним из последних факелоносцев олимпийского огня, который был зажжен в апреле в Греции. На опубликованных в сети роликах видно, как рэпер в белом костюме и в золотых кроссовках, пританцовывая, несет факел по улицам города и машет фанатам.
По словам Снупа, когда он согласился стать факелоносцем, он вспомнил момент, когда Мухаммед Али, который боролся с болезнью Паркинсона, зажег олимпийский огонь во время Игр 1996 года в Атланте.
Рэпер также выразил благодарность США и Франции за предоставленную возможность: «Я смотрю на это как на престижную честь и то, что я действительно уважаю. Я никогда не мечтал ни о чем подобном».
«Я буду вести себя наилучшим образом. Я буду демонстрировать свой лучший атлетизм. Я смогу дышать медленно, идти быстро и держать факел с улыбкой на лице, потому что я понимаю, насколько престижно это событие», — говорил он.
Церемония открытия Олимпиады состоится на реке Сена 26 июля, в 20.30 по московскому времени. Соревнования будут идти до 11 августа.
Снуп Догг находится в Париже в качестве спортивного ведущего на шоу NBC «Primetime in Paris». Он будет встречаться со спортсменами, их друзьями и семьями, а также «исследовать уникальные достопримечательности, которые может предложить только Париж».