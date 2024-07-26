Учитель физики обещал покраситься, если кто‑то из класса сдаст ЕГЭ на 100. Теперь его волосы синие

«На переменах я часто подхожу к ребятам просто поболтать, поделиться последними новостями. В один из таких дней я как бы в шутку сказал им, что, если кто‑то сдаст ЕГЭ на 100 баллов, я перекрашу волосы. Ученики сразу оживились, начали предлагать розовый или красный цвет. Позже я добился того, что цвет могу выбрать сам, но ключевым условием было то, что цвет должен быть ярким», — отметил он.