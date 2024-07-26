Учитель физики обещал покраситься, если кто‑то из класса сдаст ЕГЭ на 100. Теперь его волосы синие

Учитель физики из якутского Республиканского лицея-интерната Петр Ноговицын покрасил волосы в синий цвет. Он обещал сделать это, если кто‑то из его класса получит на ЕГЭ 100 баллов.
В разговоре с ЯСИА учитель признался, что сам был инициатором спора. В свое время он сдал ЕГЭ по физике на 96 баллов, совершив одну ошибку.
«На переменах я часто подхожу к ребятам просто поболтать, поделиться последними новостями. В один из таких дней я как бы в шутку сказал им, что, если кто‑то сдаст ЕГЭ на 100 баллов, я перекрашу волосы. Ученики сразу оживились, начали предлагать розовый или красный цвет. Позже я добился того, что цвет могу выбрать сам, но ключевым условием было то, что цвет должен быть ярким», — отметил он.
По словам Ноговицына, он был уверен в своих учениках, но шансы оценивал 50 на 50. Когда учитель узнал, что мальчик из его класса Дьулусхан Ноев получил высший балл, то не колебался, сдерживать ли слово.
«Коллеги отреагировали неоднозначно, кто‑то поддержал, кто‑то сказал: „Зачем?“ У каждого свое мнение. Жена же меня поддержала, это она смонтировала и выложила видео, которое разлетелось по социальным сетям», — поделился Ноговицын.
Новый цвет волос для учителя выбирали в инстаграме* его супруги. С небольшим перевесом победил синий цвет, обогнав по популярности красный и зеленый. Ноговицын будет ходить с синей прической до конца летнего сенокоса, а перед началом учебного года собирается постричься и вернуться к преподаванию уже с натуральным цветом волос.
Преподаватель поблагодарил ученика, набравшего 100 баллов: «Дьулусхан — очень целеустремленный, дисциплинированный и умный молодой человек. Как учитель, я безмерно рад его высокому результату, уверен, он многого добьется в жизни».
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