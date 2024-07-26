«Я — легенда 2» снимут на основе альтернативной концовки первой части, где персонаж Смита выживает

Сегодня в 15:42
Фото: Warner Bros.

Продюсер второго фильма «Я — легенда!», сиквела нашумевшего постапокалиптического блокбастера с Уиллом Смитом, заявил, что фильм будет основан на альтернативной концовке оригинальной картины, передает Deadline.

«Мы основываем сиквел на альтернативной версии, где Уилл остается в живых, и для людей все идет не так хорошо», — рассказал Акива Голдсман. В конце фильма, который зрители увидели в кино, главный герой умирает, создав вакцину от вируса, который уничтожил человечество.

Таким образом в продолжении картины к своей роли вернется Уилл Смит. Также на экране появится Майкл Б.Джордан, известный по фильмам «Черная пантера», «Фантастическая четверка», «Крид».

О работе над сиквелом фильма «Я — легенда» стало известно в 2022 году. Тогда же было объявлено об участии в проекте Смита, и все это время люди гадали, как на экран вернут умершего в первой части главного героя.

В картине, основанной на романе Ричарда Мэтисона 1954 года, Смит сыграл вирусолога армии США Роберта Невилла, последнего живого человека в Нью-Йорке, населенном мутантами. Когда главный герой пытается разработать лекарство от вируса, единственным его спутником становится собака Сэм. Недавно на шоу «Hot Ones» он назвал немецкую овчарку по кличке Эбби блестящей актрисой и признался, что даже хотел забрать ее к себе домой.

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