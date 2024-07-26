Футболиста сборной Аргентины обокрали на Олимпиаде во время тренировки

По его словам, во время тренировки команды накануне матча с Марокко воры проникли на стадион, а после матча футболист не обнаружил драгоценностей в раздевалке. Маскерано отметил, что говорить об этом после тренировки команда не хотела. Заявление о краже передали в прокуратуру Лиона.