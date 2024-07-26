Футболиста сборной Аргентины обокрали на Олимпиаде во время тренировки

Полузащитник сборной Аргентины Тьяго Альмада стал жертвой ограбления перед игрой с Марокко на Олимпийских играх, передает BFM TV.
В среду, 24 июля, во время тренировки команды из раздевалки пропали его часы и кольца на общую сумму 50 тыс. евро. О краже телеканалу сообщил тренер олимпийской команды Хавьер Маскерано.
По его словам, во время тренировки команды накануне матча с Марокко воры проникли на стадион, а после матча футболист не обнаружил драгоценностей в раздевалке. Маскерано отметил, что говорить об этом после тренировки команда не хотела. Заявление о краже передали в прокуратуру Лиона.
В конце июня в дом итальянского футболиста Роберто Баджо ворвались пять вооруженных грабителей, пока спортсмен смотрел игру Италии против Испании на турнире Евро-2024. Преступники ранили Баджо рукояткой пистолета, после чего похитили наличные и драгоценности.