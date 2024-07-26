Рабочий из Индии, погрязший в долгах, нашел алмаз ценой почти 100 тыс. долларов

Обремененный долгами индиец Раджу Гонд нашел алмаз массой 19,22 карата стоимостью почти 100 тыс. долларов. Теперь его жизнь «изменилась навсегда», рассказал счастливец CNN.
40-летний Гонд обычно зарабатывает около 4 долларов в день, берясь за любую работу, которая ему подвернется, чтобы прокормить свою большую семью. Мужчина работал на полях и алмазных рудниках, а также трактористом у состоятельного фермера в своем родном штате Мадхья-Прадеш.
Иногда Гонд и его младший брат Ракеш платят 9,5 доллара в день за добычу золота на участке государственной земли площадью 64 квадратных метра, где они и обнаружили алмаз. Когда в руках Раджу оказался грязный камень, его сердце забилось чаще, пока не стало ясно, что это алмаз.
Братья запрыгнули на велосипеды и проехали 11 километров до дома, чтобы показать находку семье. Оттуда они отправились вместе с мамой к оценщикам драгоценных камней. Алмаз Раджу и Ракеша оценили в 95 тыс. долларов.
Правительство Индии сдает в аренду мелкие шахты семьям, которые хотят искать драгоценные камни, под надзором местных чиновников. Государство берет 11,5% роялти за любую находку и небольшой налог, а оставшуюся сумму отдает тому, кто ее нашел. Эксперт по алмазам Анупам Сингх, заключивший сделку с Гонд, дожидается, когда стоимость его запасов превысит 360 тыс. долларов, чтобы провести аукцион и заплатить рабочему его деньги.
«Первое, что я сделаю, это верну долг (6 тыс. долларов). Затем мы вложимся в образование детей, построим дома, купим немного земли и, может быть, даже трактор», — рассказал Гонд. С ним живут родители, жена, семеро детей и семьи младших брата и сестры. Они продолжают поиски драгоценных камней.