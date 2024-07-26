Рабочий из Индии, погрязший в долгах, нашел алмаз ценой почти 100 тыс. долларов

Иногда Гонд и его младший брат Ракеш платят 9,5 доллара в день за добычу золота на участке государственной земли площадью 64 квадратных метра, где они и обнаружили алмаз. Когда в руках Раджу оказался грязный камень, его сердце забилось чаще, пока не стало ясно, что это алмаз.