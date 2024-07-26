Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции

Ранее в столице задержали Александра Кибовского, бывшего министра правительства Москвы, возглавлявшего Департамент культуры, по делу о получении взятки и мошенничестве, а также арестовали бывшего депутата Госдумы и члена партии ЛДПР Сергея Абельцева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.