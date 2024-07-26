Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции

Сегодня в 14:04
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве задержали и арестовали бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова по обвинению в коррупции, сообщил ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Генерал проходит по делу о коррупции, его поместили в СИЗО. Проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах и курировал материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022-го его освободили от должности.

Ранее в столице задержали Александра Кибовского, бывшего министра правительства Москвы, возглавлявшего Департамент культуры, по делу о получении взятки и мошенничестве, а также арестовали бывшего депутата Госдумы и члена партии ЛДПР Сергея Абельцева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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