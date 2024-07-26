Банк России повысил ключевую ставку до 18%

Сегодня в 13:33
Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Банк России повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 16 до 18%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным Центробанка, инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза. «Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — говорится в заявлении регулятора.

Банк России составил новый прогноз, согласно которому инфляция на 2024 год составит 7%. При этом, учитывая проводимую денежно-кредитную политику, годовая инфляция должна будет снизиться до 4–4,5% и будет находиться около 4% в дальнейшем.

Ключевая ставка не повышалась с декабря 2023 года. ЦБ начал повышать ставку с июля 2023-го для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В сентябре она выросла с 12 до 13%, а в октябре — с 13 до 15%.

Ключевая ставка — процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Размер ставки влияет на уровень инфляции.

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