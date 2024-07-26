Опрос: 46% мужчин готовы жениться после секстинга

9% мужчин исключают серьезные отношения после секстинга, а вот все остальные готовы к продолжению. В противоположность этому 70% женщин считают, что мужчины, инициирующие эротическую переписку, не способны на отношения, но 30% женщин все же видят в них серьезный потенциал.