Опрос: 46% мужчин готовы жениться после секстинга

46% мужчин готовы к отношениям после секстингаСообщения сексуального характера., в то время как 73% россиянок считают это пустой тратой времени. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе дейтинг-сервиса «Мамба».
Что такое секстинг, знает большинство россиян, но мужчины и женщины относятся к нему по-разному. 61% мужчин практикует обмен эротическим контентом, но только с женщинами, которые им нравятся. Девушки делают это в три раза реже.
Согласно опросу, для 72% мужчин секстинг является обязательным элементом романтики, так как это, по их мнению, подогревает страсть. С таким утверждением соглашаются только 27% женщин.
Только 6% мужчин посчитают секстинг непристойным. Большинство же отмечают «уважение за смелость» и «радость», если женщина участвует в обмене эротическим контентом. В свою очередь 58% женщин ассоциируют секстинг с чем‑то непристойным, 17% воспринимают это спокойно, и только 8% откровенно рады.
«Мамба» также узнала, что происходит после секстинга. Так, после него 50% женщин не захотят идти на свидание, еще 27% считают, что мужчины, склонные к виртуальным забавам, никогда не встречаются в офлайне.
9% мужчин исключают серьезные отношения после секстинга, а вот все остальные готовы к продолжению. В противоположность этому 70% женщин считают, что мужчины, инициирующие эротическую переписку, не способны на отношения, но 30% женщин все же видят в них серьезный потенциал.