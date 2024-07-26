РЖД запустили продажу билетов с пересадкой внутри поезда

«Если на полный маршрут в поезде № 104 Москва — Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва — Ростов на месте 77 в купейном вагоне № 3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ № 8», — объяснили в компании перевозчика.