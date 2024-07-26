РЖД запустили продажу билетов с пересадкой внутри поезда

Сегодня в 13:10
Фото: Tengyart/Unsplash

РЖД разрешили покупать билеты с пересадкой на разные места в одном и том же поезде. Об этом компания объявила в своем телеграм-канале.

Теперь при бронировании билетов в Кисловодск, Адлер, Анапу и Новороссийск система предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом это могут быть разные классы обслуживания.

«Если на полный маршрут в поезде № 104 Москва — Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва — Ростов на месте 77 в купейном вагоне № 3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ № 8», — объяснили в компании перевозчика.

В РЖД подчеркнули, что обязательным условием для смены места является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут. Найденные варианты будут отмечены предупреждением «Пересадка внутри поезда». При таком оформлении пассажир получит несколько билетов — отдельных для каждого места.

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