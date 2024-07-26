В день открытия Олимпиады в работе железных дорог Франции произошел масштабный сбой

В день открытия Олимпийских игр в Париже во Франции произошли серьезные сбои в работе нескольких линий высокоскоростных поездов. Об этом рассказало местное издание BFM TV.
Генеральный директор Национального сообщества французских железных дорог (SNCF) Жан-Пьер Фаранд заявил, что технические проблемы коснулись до 800 тыс. человек.
По информации AFP, сеть SNCF пострадала от диверсий, в том числе от поджогов, произошедших вечером. Они затронули атлантическую, северную и восточную линии, из‑за чего многие маршруты пришлось отменить. Источник BFM TV также сообщил, что на трех линиях повреждены сигнальные шкафы и перерезаны кабели вдоль путей.
По словам Фараду, произошедшее стало результатом массированной атаки. Министр транспорта Патрис Вергриете также заявил о «скоординированных злонамеренных действиях».
Как пишет The Guardian, сбои могут продлиться до конца недели, а пассажиров призвали отложить поездки. По информации издания, больше всего от сбоев пострадают французы, которые собирались в летние отпуска.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже начнется в пятницу в 19.30 по местному времени. По информации Reuters, за безопасностью во французской столице будут следить более 45 тыс. полицейских и около 10 тыс. военных, а также сотрудники спецслужб.